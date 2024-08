Janiczak Dávid gondolatai után Szőke Gábor plébános áldotta és szegte meg az új kenyeret Ózdon. Ezt követően ismét a kulturális programok felé fordul a figyelem. A délután és az est folyamán fellép a városban a Bon-Bon Zenekar, latin táncbemutatót tart Schulcz Gergő és Simko Ester. A közönséget szórakoztatja az Erica C. Dance School, valamint a The Living Force is. Veréb Tamás műsora után a BLB, vagyis Babus Laci és Barátai foglalják el a színpadot, az augusztus 20-ig ünnepség pedig Ózdon is tűzijátékkal zárul.