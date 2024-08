Magyarországon augusztus 20. napja az államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepe. A hagyományoknak megfelelően, az ünnep elmaradhatatlan része Magyarország lobogójának felvonása, ám ezen kívül változatos programot kínálnak az ország számos településén. Ózdon több évtizede annak, hogy együtt ünnepel a város. Hagyományos helyszínnek számít az Ifjúsági Park, ahol fél egytől kezdődik az ünnepi kulturális programsorozat.

Helyiek is fellépnek

„Az ÓMÉK feladata az Olvasóban, a múzeumban és a Civil Házban való programszervezésen túl a városi rendezvények előkészítése, megrendezése is. Ezt egy rendezvény keretből tudjuk finanszírozni, amit minden évben megszavaz nekünk a képviselő testület és ki tudjuk egészíteni azokkal a pályázati bevételekkel, amit sikeres működésünknek köszönhetünk. A programok előkészítésénél mindig figyelünk arra, hogy legyenek jelen a színpadon országos sztárvendégek és be tudjuk mutatni a helyi csoportok értékeit is. Fontos, hogy ezek a programok a kicsiktől az idős korosztályig mindenki számára kedvezőek legyenek” - mondta az ozd.hu-nak Bukovinszky Zsolt az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője

Szórakoztató programok

A kulturális műsorok mellett számos szórakoztató kísérő programmal is készülnek a szervezők. Igyekeznek minden évben újdonságokkal megörvendeztetni az Ifjúsági Parkba ellátogató vendégeket.

„Az idei Augusztus 20-i programokat, számos kiegészítő kísérő program teszi még színesebbé. Találkozhatnak a kilátogatók egy Happycopter elnevezésű, helikopter szimulátorral is, ami abszolút érdekesség lesz a korábbi évekhez képest. Lesz amatőr csillagászati bemutató, a helyi Ózdi Képzőművészeti Egyesületnek Art Placc kiállítása, de jelen lesz még az Ózdi Muzeális Gyűjtemény egy kiállítással. A Lam-völgyi Kutyaiskola, akik egy kutyabemutatóval fogják színesíteni a programot. Természetesen ezek mellett igyekeztünk minél színesebb színpadi programokkal várni az ózdiakat” - nyilatkozta Fábián-Dobos Eszter az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. művelődési ágazatvezetője.