Az Európai Gombatermesztők Szövetsége (European Mushroom Growers Group – GEPC) 2023-ban 3 éves, 5 millió eurós, az Európai Bizottság által társfinanszírozott kommunikációs kampányt indított a gombafogyasztás népszerűsítésére 9 európai országban, amelynek szlogenje:

Európai. gomba, a rejtett gyöngyszem.

A kampány az Y-generáció tagjait, a milleniálokat célozza meg, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Lengyelországban és Spanyolországban. A kampány célja, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét az európai gomba számos előnyére, fontos szerepére az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozásban. A gomba megfizethető, egész évben elérhető, változatos, gazdag, könnyen elkészíthető, termesztése fenntartható. Így semmi sem hiányzik: az európai gomba egy rejtett gyöngyszem.

A gombafogyasztást népszerűsítő kampányról

A kampány főként online marketingkommunikációs eszközök segítségével népszerűsíti a gombafogyasztást, beleértve a központi weboldalt és közösségi média felületeket. Minden országban egy kampány nagykövet erősíti a kommunikációt, Magyarországon Havas Dóra gasztroblogger. A kampány során minden évben országonként, négy influenszer vesz részt az európai gombák népszerűsítésében. Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban sajtóesemény is a kampány részét képezi.

Az első év eredményei számokban

2023-ban rendkívül pozitív eredmények születtek. A központi online kampány csak a közösségi médiában több mint 54 millió felhasználót ért el, és több mint 110 millió volt az impressziók száma. Az országonkénti aktivitások Európa-szerte több mint 123 millió felhasználót értek el, 700 sajtó- és közösségi média felületen keresztül.

Mi várható 2024-ben?

A honlap, a Facebook- és az Instagram-oldalak után elindult a kampány hivatalos TikTok-csatornája is. Egy új Youtube-sorozat is készülőben van, és egy meglepetés is várható hamarosan a kampány honlapján: Kezdőlap - European Mushrooms

Európai gomba – Így bánj jól a gombával! (Havas Dóra gasztroblogger tanácsai)

A gomba konyhai előkészítése egy kis figyelmet igényel, ha igazán ízletes eredményt szeretnénk. Nem kell időigényes dolgokra gondolni, de ezt a néhány hasznos tanácsot megfogadva éttermi színvonalú ételeket készíthetsz. A gomba elkészítésekor általában az a cél, hogy a pirított, sült gomba kissé ropogósra barnuljon, szép, egyenletes színt kapjon, miközben elegendő nedvességet tart magában ahhoz, hogy puha és húsos maradjon. Ehhez a negyedekre vágott gombát egy kis olívaolajjal és sóval megforgatjuk, és a sütőben vagy Air Fryerben megsütjük. A gomba párolva is kiváló, bár beletelik egy kis időbe, amíg a rengeteg víz elpárolog, mielőtt a gomba barnulni kezdene. Nézzük, hogy mire kell figyelni az előkészítésnél.

Aprítás, szeletelés