Encs Város Önkormányzata tette közzé Facebook-oldalán, hogy a Zenés Nyári Esték programsorozatra ebbe a hangulatos környzetbe várják ingyenesen az érdeklődőket ezen a csodás nyárestén. Minden eseményen gasztro árusok is vannak. A Late Beggars duó egy négy éve alakult formáció, de tagjai külön-külön már mindketten régóta zenélnek, énekesük például szerepelt a 2012-es The Voice című tehetségkutatóban. Laura és Dávid a Gitármánia táborban ismerték meg egymást, azóta magyar és angol nyelven pop és rock dalokat dolgoznak fel, de sajátok is készülőben vannak. A repertoárban mai és örökzöld slágerek egyaránt megtalálhatóak. Néhány előadó a sok közül, akiktől biztosan elhangzik majd egy-egy dal: Roy és Ádám, Beatles, Harry Styles, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bagossy Brothers Company.