Még meg sem kapták a bizonyítványt a diákok, de már kéthetes napközis táborban vehettek részt, melyet az iskola alapítványa szervezett. A tábor programját mindennap más-más pedagógus állította össze és rendezte meg, összesen 23-an. Munkájukat három középiskolás volt diák is segítette, akik itt teljesítették az érettségihez szükséges 50 órás közösségi szolgálatot.

Együtt a csapat

Forrás: www.tiszaujvaros.hu

A tábor reggel 8-tól délután 4-ig tartott, és mindkét héten egy-egy napot kirándultak Miskolcra. Az első héten a Szent István Barlangban és a bobpályán, a második héten moziban és játszóházban jártak. A sportjátékok, a strandolás, a vetélkedők és a „Kalóz-nap” különösen népszerűek voltak. A gyerekek a szederkényi tájházban ismerkedtek a régi szederkényi emberek életével, a Hamvas Béla Városi Könyvtárban kézműveskedtek, és a táncház révén a hagyományokat is ápolták. A tábor utolsó napján kerékpártúrára mentek Tiszapalkonyára, ahol pihenés, jég­krémezés, nyuszisimogatás és Éva néni vendéglátása várt rájuk. A visszafelé vezető úton megálltak gyönyörködni az erőmű-lakótelep mellett a Tiszában. Tartalmas 2 hét volt, az időjárás pedig forró.

Tábor Balatonszemesen

Július 17–24. között egy busznyi csoport utazott Balatonszemesre, ahol a hatodik éve visszatérő, 5 fős tanári csapat vezette a tábort a Tiszaújvárosi (Hunyadi) Diáksport Egyesület szervezésében. A Kid Sport Üdülő ideális helyszín volt gyermekbarát környezetével és saját medencéjével. A gyerekek naponta fürödhettek a Balatonban, kisebb-nagyobb kirándulásokon vettek részt, meglátogatták a tapolcai Tavasbarlangot, Sümeget, és részt vettek az éjszakai bobozáson Balatonfűzfőn. Szántódon kompra szálltak, és felfedezték Tihanyban a helyi nevezetességeket. Az apátság megtekintése után kipróbálták a tihanyi visszhangot és a levendulafagyit. Jártak Siófokon és Balatonlellén is. A kulturális és vízi élményeken túl a bulizásból sem volt hiány. Az augusztus sem múlhatott el táborozás nélkül. Már lassan hagyományosnak mondható a zánkai Erzsébet-tábor is iskolánk tanulói számára, ahol az idén több mint 30 gyerek vett részt augusztus 4-től 9-ig. Két pedagógus szervezésében a gyerekek vonattal utaztak a Balatonhoz. A hosszú, fárasztó út után tábornyitó ceremóniával várták őket. Négy rendkívül mozgalmas napot kínáltak számukra a szervezők. Délelőttönként a strandon voltak a programok. A tematikus napok – tudomány, sport, hősök kultúra napja – mellett délutánonként speciális programokon vettek részt a táborozók. Esténként könnyűzenei koncert, táncház, tábortűz és kertmozi szórakoztatta a táborlakókat. A tábor által biztosított programokon kívül Szigligetre is kirándultak, melyet az iskolai DSE támogatott. A táborzáró esti koncert hangulata fergetegesre sikeredett.