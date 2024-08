Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben és doktori képzésben részt vevő hallgató, aki a pályázat benyújtását megelőzően rendelkezik két egymást követő aktív félévvel, és a két aktív félévében összesen legalább 45 kreditet szerzett meg. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázatban értékelt tanévben a pályázó súlyozott tanulmányi átlaga félévente legalább 3,51 legyen - olvasható a Miskolci Egyetem honlapján.

Arról is írnak, hogy a Magyarországi állandó lakóhely hiányában pályázatot nyújthatnak be azok a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező hallgatók is, akik rendelkeznek Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal, és az előző bekezdésben nevesített egyéb feltételeknek megfelelnek.

Nem pályázhatnak a Miskolci Egyetemmel kizárólag vendéghallgatói jogviszonyban álló hallgatók. Az ösztöndíj folyósításának időtartama egy tanév, azaz 10 hónap. Az ösztöndíj havi összege 50.000 forint. Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak a megpályázott tanévben folyósítható, a folyósítás feltétele az aktív hallgatói jogviszony - hangsúlyozzák.