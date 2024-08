2024. augusztus 3-án, életének 65. évében elhunyt Ragályiné Hajdú Zsuzsanna, az Oktatasi Hivatal (OH) Miskolci Pedagógiai Oktatási Központjának (POK) vezetője. Ragályiné Hajdú Zsuzsanna csaknem 10 éven át vezette az OH miskolci szervezeti egységét, adta hírül honlapján az Oktatási Hivatal.

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna

A főosztályvezető Miskolcon született, és pályafutása is a borsodi megyeszékhelyhez köti: tanítóként és tanárként szerzett diplomát, és egy miskolci általános iskolában helyezkedett el. 1992-ben iskolaigazgató lett. 1999-től az OH jogelődje, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont régiós igazgatóságát vezette. 2010 és 2015 között a tanügyigazgatás számos további területén is tapasztalatot szerzett: dolgozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalban, az Oktatási Hivatalban projektvezetőként, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és tankerületi vezetőként is. 2015-ben tért vissza az OH-ba a Miskolci POK vezetőjeként. Tudását folyamatosan bővítette, többek között a számvitel, a gazdaságtan és a tanügyigazgatás területén szerzett a munkájában is jól hasznosítható ismereteket.

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna személyisége, szakmai tudása és elhivatottsága rendkívül inspiráló volt. Mindig nyitott volt az új ötletekre és megoldásokra, és soha nem riadt vissza a kihívásoktól. Sok erővel viselt betegségben, ám hirtelen hunyt el. Kollégái szeretettel emlékeznek rá.