Lekiabált a feleségének, hogy a gyerekeket hozza sürgősen ki a házból. Az egyik testvére nézte a tévét, a másik laptopozott egy másik szobában, ő maga pedig a konyhában tevékenykedett, amikor az eset történt.

Anya bejött, és mondta, hogy menjünk azonnal kifelé. Kiszaladtunk a lakásból, de amikor az öcsémet vittem ki a másik szobából, már a mennyezet kezdett leszakadni. Pont ki tudtunk jönni, de már semmit nem tudtunk kihozni. Az öcsém is egy kis gatyában, csupasz lábbal szaladt ki. Édesanyám tudta csak kihozni a pénztárcát és a telefonokat

- mesélte a történetet Barbara.

Mindenük elégett

A történtek előtt egy nagy durranást is hallottak, amikor is elkezdett égni a padlás, nagy valószínűség szerint zárlat keletkezett, és elektromos tűz okozhatta a balesetet. A lány elmondása szerint a szomszédok hívták a tűzoltókat, amikor látták, hogy nagy a baj. Mindenük elégett és odaveszett a tűzben. Mivel egy másik ingatlant szerettek volna falusi CSOK támogatásból felújítani, mindenhol új építőanyagok voltak, ezek is a tűz martalékává váltak.