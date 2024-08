„Felhőszakadáskor a hegyoldalról olyan nagy mennyiségű hordalék zúdult le és rakódott le a házam előtti vízelvezető árokban, hogy a híd alatti rész teljesen eltömődött. Ezt az állapotot másnap, június 11-én bejelentettem telefonon a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez. Ekkor kijött egy kisméretű teherautó két vagy három személlyel, egyikük szállt csak ki, aki azt mondta, hogy nem hozzájuk tartozik az ügy, ők csak a kaszálásért felelősek” - mondta portálunknak elkeseredve Juhász Béláné.

Azt is elmesélte, hogy a lerakódott hordalék 50 méter hosszan, 30-40 centiméter vastagon áll jelenleg is a vízelvezető árokban. Több alakommal telefonált és jelezte a problémát, sürgette a hordalék kiszedését és az elszállítását, de intézkedés nem történt. Július 2-án személyesen is felkereste a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályát, ahol segítséget ígértek. Ez nem történt meg, majd júliusban is többször próbálkozott telefonon és személyesen is, de sem a városgazdák, sem a városüzemeltetési osztályon nem járt sikerrel.

Mindent elönthet a víz

Végső próbálkozásként távol élő unokája e-mailban levelezett a hatóságokkal, fényképeket is mellékelt, sajnos azonban elutasítást kapott. A válaszban paragrafusokra hivatkoztak, amelyek arról szóltak, hogy nem az ő feladatuk, hanem a tulajdonos feladata a háza előtti takarítás az ingatlan tíz méteres körzetében. A hölgy elmondta, hogy még ezt el is tudná fogadni, akár a saját költségén is hajlandó lenne segítséget igénybe venni, abban viszont mindenképpen iránymutatást várna, hogy az összegyűlt hordalékot, hova szállíthatja vagy szállíttathatja.