Mit tegyünk, ha támad a darázs?

A méh csak egyszer tud szúrni, mert a fullánkja beleakad az emberi bőrbe, és onnantól nincs több lehetősége. A darázzsal teljesen más a helyzet

A darázs többször tud szúrni, és nem marad benne az ember bőrében a fullánkja. Mert sima a fullánkja, nincsenek benne visszafelé hajló horgok, mint a méhek esetében

- mutatott rá a két rovar csípésének különbségére a vattai méhész.

A darázs szúrása teljesen más, mint a méheké. A darázscsípés sokkal fájdalmasabb és bedagadhat, a gyógyulása akár 2-3 napot is igénybe vehet.

Lövey Attila szerint ilyenkor fontos, hogy az ember ne tegyen hirtelen mozdulatokat, mert az csípésre ingerli a darazsakat. Ha a portán fészket látunk, akkor érdemes azt mielőbb kiiktatni, hogy megelőzzük a későbbi darázstámadásokat. A méhész javasolt egy másik megoldást is: „A csalogatófolyadékkal töltött erjedő, ecetes édeskés darázscsapdák műanyagflakonban is kihelyezhetőek a darazsakban gazdag területekre, ezáltal is gyéríthető a veszélyes kis ragadozók száma.”