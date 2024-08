A Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumában – az Uni-Hostel Diákotthon és az E/1-E/2 és E/5-E/6 kollégiumi épületekben – a 2024/25-ös tanévben a sikeresen felvételt nyert hallgatók részére 1380 férőhely áll rendelkezésre – válaszolta portálunk megkeresésére a Miskolci Egyetem sajtóosztálya. Arra is rámutattak, hogy az E/3 és E/4 épületek a tanév folyamán teljes rekonstrukció miatt zárva lesznek.

A felújítási munkálatok a korábbi közös vizesblokkos, 2-3-4 fős szobák teljes átalakítását magukba foglalják, a megújulás után az épületekben önálló saját vizesblokkal és minikonyhával rendelkező kétágyas szobák lesznek kialakítva, ahogy az idén elkészült E/5 és E/6 épületekben is

– tették hozzá.

Túljelentkezés van

Azt is megtudta a boon.hu hogy a kollégiumokba jelenleg túljelentkezés van. Azzal indokolták, hogy a kollégiumi rekonstrukció folytatása miatt zárva lévő épületek miatt.

A már hallgatói jogviszonnyal rendelkezők körében lefolytatott kollégiumi felvételi eljárás során – nagyjából – 30 százalékos túljelentkezést tapasztaltunk. Az elsőévesek esetében hasonló arányokra számítunk

– részletezték.

Ezeket a szobákat keresik

Arról is írtak portálunknak, hogy mely szobatípusokat keresik az egyetemisták. A korábbi évekhez képest a 2024/25-ös tanévben már csak egy kollégiumi épületben található közös vizesblokk és folyosói konyha található, ezzel a Miskolci Egyetem gyakorlatilag megfelel a legfontosabb hallgatói preferenciának: az önálló vizesblokkal felszerelt, kettőnél nem több ágyas szobák iránti igénynek.

A férőhelyeink jelentős hányadát adó 2+2-es apartmanok is a kedveltek közé sorolhatók, túlnyomórészt ilyenek állnak rendelkezésre az Uni-Hostel Diákotthonban és az E/1 épületben, amelyek messze a legnépszerűbbek voltak az elmúlt években. Számításaink szerint idén a teljeskörűen felújított E/5 és E/6 kollégiumok népszerűségben meg fogják ezeket előzni, az újszerűsége és a kétágyas (és kevés, de rendkívül népszerű egyágyas) szobáira tekintettel

– hangsúlyozták.

Számos előnnyel jár

Az egyetemi évek nem csupán a tanulásról és a diploma megszerzéséről szólnak, hanem az önállóság, a felnőtté válás és a szociális kapcsolatok kialakításának időszaka is. E folyamat során a kollégiumi élet kiemelt szerepet játszik, és számos előnnyel jár az egyetemisták számára. A kollégiumban élő hallgatók gyakran könnyebben hozzáférhetnek tanulási forrásokhoz és támogatáshoz. A közös tanulócsoportok, a felsőbb évesek tanácsai és a gyors információcsere mind segítik a tanulmányok sikeres teljesítését. Emellett a kollégiumok gyakran közel vannak az egyetem épületeihez, így kevesebb időt kell utazással tölteni, ami több időt biztosít a tanulásra és pihenésre. A kollégium több, mint egyszerű lakhatási forma; egy olyan közösségi tér, ahol az egyetemisták nemcsak tanulnak, hanem érett felnőtté is válnak. Az itt szerzett élmények, barátságok és készségek meghatározóak lehetnek az életük további szakaszaiban is. Éppen ezért érdemes a kollégiumi életet választani, hiszen az itt eltöltött évek a legemlékezetesebbek és legmeghatározóbbak lehetnek egy fiatal életében.