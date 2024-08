A miskolci városrész, Pereces, idén is a rockzene fellegvárává változott egy napra, hiszen szombaton megnyitotta kapuit a hagyományos Perecesi Rockfesztivál. Az esemény, amely már több mint hatodik éve vonzza a zenerajongókat az ország minden részéről, idén is telt házas koncertekkel és felejthetetlen élményekkel ajándékozta meg a látogatókat.„A barátaimmal együtt civil kezdeményezésre indult el évekkel ezelőtt a fesztivál” – mondta a boon.hu-nak Kiss Csaba, az esemény szervezője.

Kiváló akusztika

Rámutatott: a barátaival már a 2000-es évek elején felfedezték a perecesi nagyszínpad kiváló akusztikáját. „Ezt a lehetőséget mindenképp ki kell használni, így minden évben igyekszünk színvonalas zenei válogatással kedveskedni a rockzenéért rajongóknak” – hangsúlyozta. Azt is elárulta, hogy a fesztivál kinőtte magát a „klasszikus amatőr fesztivál szintjéről”.

Óriási igény van rá

Arról is beszélt, hogy hatalmas igény van a városrészben erre a fesztiválra. A szervezők különösen büszkék arra, hogy az esemény erősíti a közösségi szellemet. „A Perecesi Rockfesztivál nemcsak a zenéről szól, hanem arról is, hogy összehozzuk az embereket, és arról, hogy megmutassuk, milyen erős közösség vagyunk” – nyilatkozta Kiss Csaba. Az idei fesztivál különlegessége a helyi zenekarok kiemelt szereplése volt. A szervezők célja az volt, hogy a perecesi és környékbeli tehetségeket mutassák be. A helyi zenekarok mellett természetesen országosan ismert előadók is felléptek, többek között az L.K.M., a KP.Project és a Longhorn, amik a fesztivál fénypontjait szolgáltatták.

Rockzenei központtá válik

A rendezvény ideje alatt a látogatók nem csak a zenei programokban merülhettek el. A szervezők gondoskodtak arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódást. A fesztivál gasztronómiai kínálata is kiemelkedő volt, hiszen a látogatók megízlelhették a helyi specialitásokat, például a borsodi töltött káposztát és a perecesi lángost. A Perecesi Rockfesztivál ismét bebizonyította, hogy a rockzene és a közösség szeretete olyan erő, amely képes összehozni a legkülönbözőbb embereket is. Az esemény egyre nagyobb hírnevet szerez magának, így nem csoda, hogy Pereces lassan az ország egyik legfontosabb rockzenei központjává válik.