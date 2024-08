A Búza téri árucsarnokba belépve rögtön az első zöldségesnél megállva érdeklődésünkre az eladó elmondta, hogy náluk a barackot és a szilvát viszik a legjobban és csak ezután következik a dinnye. A minőségére nincs panasz, nem csak a görög- hanem a sárgadinnye is nagyon finom. Nem vásárolnak azonban ebből sem annyit mind tavaly, sőt a kereskedő véleménye, hogy évről évre kevesebbet. Kis Ilona eladó is úgy véli, hogy a barack és a dinnye a legnépszerűbb a piacon. A nektarint is viszik, de általában berakni. A dinnye esetében a sötét, zöld héjú nagyon finom, azzal általában nem lehet melléfogni. Ilona egyik vásárlója Gábor ezt megerősíti és hozzáteszi, hogy a csíkossal már ötször pórul járt. Nagyon ízetlen, vagy vízízű volt, ezért ő a hevesi kevés magot tartalmazó, sötét dinnyére esküszik.

Nincs gond a dinnyék minőségével

Továbbhaladva Soltész Laura kereskedő elmondja, hogy a dinnye és az őszibarack a favorit vevőik körében, a szőlő szezonja most kezdődik, de az áfonyát is viszik. A dinnyékre jellemző, hogy nagyon finomak, a kereskedő úgy gondolja, hogy szeptemberig biztosan nem lesz gond a minőséggel. Vásárlóik a csíkos és a sötét héjú dinnyéket egyaránt szeretik. Az egyik legnépszerűbb stand vezetője gyakorlott kézzel pakolja a gyümölcsöket, a másikkal a vevőket szolgálja ki és még kérdéseinkre is válaszol. Véleménye szerint egyértelműen a dinnye és az őszibarack a legkedveltebb gyümölcs jelenleg, de meg kell említeni a kukoricát is, ami szintén nagyon népszerű. Annak ellenére, hogy a nagy meleg miatt a dinnye korábban lett érett még mindig remek a minősége, sőt a későn érő fajtákat, akár szeptemberben is érdemes majd vásárolni. A tapasztalata az, hogy vágva a csíkosat egybe pedig a sötét színű „fekete” dinnyét viszik jobban.

Vigyázat robbanásveszély!

A napokban több hír is világot látott felrobbanó dinnyékről, ezért rákérdeztünk a kereskedőtől, hogy tapasztalt-e ilyet. Kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy nála még nem robbant fel gyümölcs de azt tudja, hogy a termőföldeken negyven fok felett ilyen előfordulhat, ezért bizony a termelők sokszor egy speciális anyaggal lekezelik a gyümölcsöt, hogy ezt megelőzzék. Ezért és egyéb higiéniai okok miatt, mindenképpen javasolja, hogy fogyasztás előtt a dinnye héját érdemes megmosni.