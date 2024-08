Idén is megrendezik a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) Csillagok Alatt elnevezésű országos programját. Az esemény részeként Miskolcon is várnak mindenkit: a MCSE Miskolci helyi csoportja, a Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló és a Miskolci Amatőrcsillagászok Észlelő Köre egyesület tagjai tartanak bemutatót. Az eseményt 2024 augusztus 12-én, hétfőn rendezik. A program két részből áll: 14 és 18 óra között a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár biztosít helyet interaktív bemutatóknak, melyek során különböző témákban hallhatnak rövid előadás összefoglalókat, megismerhetik a távcsövek típusait, működésüket és használatukat, valamint bármilyen csillagászati és űrkutatási témában várják a kérdésiket. Ezen programrész időjárástól függetlenül meg lesz tartva.

A második része a programnak a 20:30-kor kezdődő távcsöves bemutató a Generali Aréna előtti téren, melyet csak derült idő esetén lehetséges. A szervezők 5-6 távcsővel mutatják be az augusztusi égbolt legszebb égitestjeit, valamint együtt pillanthatják meg a Perseidák meteorraj fényesebb hullócsillagait. A bemutató 23 óráig tart.