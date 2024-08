Az ember már a bevezető fizikai síkon is dolgozhat az egészsége helyreállításán, az élete meghosszabbításán, ebben segít a csikung első szintje. Elsődlegesen a csikung egy egészségmegőrző rendszer, a második szint a csikungban viszont már a szeretet útja. Itt jobban megjelennek már a taoizmus és a buddhizmus alapjai is. De a kereszténységhez is közel állhat, hiszen a csikungban nincs vallási megkülönböztetés, bárki végezheti a gyakorlatokat.