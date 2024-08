A női és a férfi kézilabda mindig a szívügyem volt, mert régebben én is kézilabdáztam. Csapatsportokban biztos, hogy többet is elérhettek volna a magyarok, és sajnos a kajak kenusok is ezüstöt szereztek az aranyérem helyett. A környező országokat viszont megelőztük, és annak ellenére, hogy kis ország vagyunk, arányaiban nagyon sok érmet szereztünk.