Miskolc városa nem adott ki engedélyt sörfesztivál rendezésére – írta meg szerda reggeli közleményében a Miskolci Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala. Rámutattak: a közösségi oldalakon terjed a hír, miszerint szeptember végén sörfesztivált rendeznek a Népkertben, az állítólagos szervező pedig már várja az árusok, vállalkozók jelentkezését. (Az eseménynek egyébként semmi köze a korábban megrendezett Miskolci Sörfesztiválhoz – a szerk.)

Hangosak lennének

Miskolc Önkormányzatához azonban nem érkezett semmilyen ilyen irányú megkeresés, de az elmúlt évek gyakorlata alapján a Népkertben nem is lehet ilyen típusú fesztivált szervezni.

Veres Pál, Miskolc polgármestere hivatalba lépése után világossá tette, hogy a város egyik legnagyobb parkjában nem rendezhetnek olyan programot, amely a környéken élők esti, éjszakai nyugalmát zavarja

– hangsúlyozták.

Ezt azzal indokolták, hogy a korábban Népkertben megrendezett események miatt több lakossági panasz is érkezett. Korábban egyébként hasonló kritikát kapott a Veres Pál regnálása alatt létrehozott Csengey-kert is, amely Miskolc belvárosában található. Az ott élők szerint egy-egy rendezvény alkalmával „elviselhetetlen a zaj”.

Nincs engedélyük

A közlemény azt is aláhúzta, hogy Miskolc önkormányzata fokozottan felhívja a vállalkozók figyelmét, hogy körültekintően járjanak el, hiszen a most meghirdetett sörfesztiválra a szervezőknek nincs közterület-foglalási engedélyük, és az önkormányzatnak nem is áll szándékában ilyet kiadni a Népkert területére. Majd végül a saját rendezvényüket ajánlják a miskolciak figyelmébe: a fesztiválhangulatot azonban nem kell nélkülözniük a miskolciaknak, hiszen a tavalyi rendezvény sikere után az idén is, szeptember 20-22 között lesz Miskolci Piknik a városban. A rendezvény programjainak a belváros ad otthont – írták.