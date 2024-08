Az Ábrahám Pince vezetőjétől rákérdeztünk, hogy jól sikerült-e a fesztivál.

Régészkedhettek is a gyerekek Erdőbényén

Fotó: Vajda János

„Nem abban mérem az esemény sikerességét, hogy sokan vannak-e vagy sem, de válasz igen, hiszen nekünk van egy olyan stabil baráti körünk és visszajáró vendégeink, akik idén is itt voltak és minden évben jönnek. A vendégek Budapestről, Debrecenből és Győrből is érkeztek. Vasárnap Ungváry Krisztián előadását lehetett meghallgatni, aki az 1941 júniusi hadbalépés ismeretlen hátteréről beszélt és podcastet is készített belőle, de az elmúlt napokban volt még moldvai, gyimesi népzene is, és könyvbemutató a méhészetről” - mondta el kérdésünkre Ábrahám Enikő, az Ábrahám Pince egyik tulajdonosa.

Egyre magasabb igényeket szolgál ki a fesztivál

Rákos-Zichy Péter helyszíni segítőként vett részt a kezdetektől, 2009 óta, a fesztiválon rendszeresen. Budapesten él és dolgozik, ez csak alkalmi munka a számára. A tapasztalata az, hogy külföldről is érkeznek a fesztiválra, főleg Lengyelországból, rendszeresen visszajárnak. A fesztivál jellege az évek során sokat változott, az elején klasszikusabb borfesztivál hangulata volt, több emberrel, de inkább a mennyiség, és nem a minőség irányába terelődött el a fogyasztás és az igények is. Az utóbbi időben ez megváltozott, itt általában prémium borok vannak, és a programok is egy igényesebb irányba változtak és ez megtalálta a közönségét.

Zsámboki Katalin Budapestről érkezett a rendezvényre, már nem először, és Gombát, a kutyusát is hozta magával. Nincs kifejezetten olyan pincészet, amit előnybe részesít, hanem minden helyszínt végigjárt. Magánszálláson szállt meg, és mind az előadások, mind a koncertek és a borkóstolók is nagyon elnyerték a tetszését.