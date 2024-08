Reiman Zoltánnal erről is beszélget Répássy Olívia szerkesztő Múltidéző podcastjében, amiben már egy több alkalmas sorozatot szenteltek a gyerekeknek és a felnőtteknek szóló miskolci meséknek. Az amatőr helytörténész ugyanis legendákat ír a történelmi tényekhez, mint ahogy Weidlich Pál fekete kutyájáról is született tollából egy történet, ami még az állat nevét is megmagyarázza. A régi korok kereskedőjének emlékét egy múzeummal szeretnék megőrizni az utókornak. Ezt a tervek szerint egy éven belül láthatják majd az érdeklődők.

A podcastet péntek este 8 órától hallgathatják meg a Borsod Online-on.

Még több podcast a boon.hu oldalán!