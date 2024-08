Mozgó Mónika, a Dialóg Egyesület ügyvezetője kérdésünkre elmondta, hogy azért vonták össze a két típusú programot, mert szeretnék azt megnézni, hogy így több árust és érdeklődőt vonz-e ez a lehetőség.

Nézelődők az avasi bolhapiacon és gardróbvásáron

Fotó: Vajda János

Erre az alkalomra tizenöt árus jelentkezett, a vásárlók pedig folyamatosan jöttek-mentek. A rendezvény célja továbbra is az volt, hogy a környezettudatosságra felhívják a figyelmet:

ami az egyik embernek kacat, az a másiknak kincs is lehet.

Király Réka közösségfejlesztő pedig azt is kiemelte, hogy ezeken a programokon a kávézó fenntartását is lehet támogatni, az adományboltból való vásárlással.

Használtakat, de jó minőségben

Nagy Ágnes a kávézó közösségi oldalán látta meg a lehetőséget. Az Avason lakik, olyan ruhadarabot szeretett volna venni, ami megfogja és tetszik neki, talált is egy ilyet. Mikor felpróbálta, látta azt, hogy kicsit nagyobb méret, ezért hezitált még, hogy megvegye-e. Úgy gondolta, hogy egy 2000 forintos gyönyörű alkalmi ruháért kár lenne, még akkor is, ha nem a mérete.

Urbán Ildikó második alkalommal volt kint árusként, mivel sikerült sokmindent eladnia a múltkor, ezért most több holmit hozott és most először gyermek és felnőtt ruhákat is. 300 forinttól árulja ki az otthoni gardrób szükségtelen darabjait, a legigényesebb ruha is csak 1500 forintba kerül. Hozott még társasjátékot, kabalákat, cipőket és egyéb háztartási eszközöket is.

Virág Alexandra először jött a programra két gyermekével árusítani. Egy ismerőse ajánlotta ezt a lehetőséget. Ruhákat, cipőket, gyermekjátékokat hozott megvételre, használtakat és újakat egyaránt. A lánya használt iskolatáskáját is kihozta, gondolva arra, hogy az népszerű lehet a vásárlók körében, ezt 3500 forintért adja. Az egyéb árukat 500 forinttól kínálja, a plafon pedig 5000 forint.