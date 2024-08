Tizenhárom csapat, összesen mintegy háromszáz ember mozdul meg a következő napokban annak érdekében, hogy a Bodrog és a Tisza árterét több tonna hulladéktól szabadítsák meg. Újra útjára indult ugyanis a PET Kupa, amelynek szervezői a Bodrogi és a Tiszai PET Kupákat összevonva rendezték meg idei legnagyobb versenyüket. Tavaly csak a Bodrogon tizenegy tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők három és fél nap alatt, a szervezők becslése szerint idén a kiszedett mennyiség akár a tizenöt tonnát is elérheti. A mezőny vasárnap rajtolt el Sárospatakról, aztán bodrogolaszi és olaszliszkai megállókkal a tervek szerint szerdán érkezik a PET-palackok felhasználásával a versenyzők által elkészített hajók konvoja a két folyó összefolyásához, Tokajba, ahol csütörtökön pihenőnapot tartanak. Péntektől vasárnapig tart az idei tiszai szakasz, a végpont ezúttal Tiszalök – közölte lapunkkal Gyalai-Korpos Miklós szervező.

Hozzátette: az előzetesen elvégzett monitoring alapján komoly mennyiségű hulladék vár a csapatokra. A tiszai PET Kupát tizenkettedszer, a bodrogit ötödször rendezik meg. A verseny mellett azonban minden állomáshelyen kulturális és közösségépítő programot is biztosítanak a résztvevőknek. A települések értékeinek megismerésén túl a hajóépítés napján, szombaton például városismereti kvíz kitöltésével színesített sétát tettek Sárospatakon a vállalkozó kedvű csapattagok és önkéntesek. Olaszliszkán templomtoronyból gyönyörködhetnek majd a naplementében, este pedig tábortűz várja a PET kupásokat. Tokajból túrát lehet majd tenni a Bodrogzugba is – sorolta a szervező.

Hozzátette: a PET Kupa több, mint egy szimpla víztisztító akció, emellett számos szemléletformáló és kutatási programban vesznek részt, olykor más partnerekkel szövetkezve. Mindennek alapja, hogy az elmúlt több mint egy évtized alatt rengeteg tudást szereztek a folyók műanyagszennyezéseinek természetéről. Ez akadémiai- és nemzetközi projektekhez is segítette a PET Kupát – közölte Gyalai-Korpos Miklós. Kiemelte: jelenleg azon dolgoznak, hogy információikat mások számára is elérhetővé tegyék. Azzal ugyanis tisztában vannak, hogy akármilyen nagy is a hozzájuk kötődő önkéntes közösség, saját erőből nem tudják megoldani a hazai vizek hulladékszennyezésének problémakörét.