– Nehezen engedek teret az érzelmeimnek, de akkor igazán meghatódtam – emlékeztet. Épp a kétszáz éves évforduló idején történt ez, sorban zártak be a színházak az országban. – Azt éreztem, nem lehet, hogy a 200. születésnapot úgy kezdjük, hogy zárva vagyunk.

És akkor a művészeti tanács egyik ülésén elhangzott, kétszáz éve a miskolciak adományból építettek fel egy színházat. Mi lenne, ha most újra megpróbálnánk adományból működtetni? És megpróbáltuk.

A katarzis kevés szó arra, amikor az ember olyan levelet olvas egy nyugdíjastól, hogy ezer forintot küld, mert neki ünnep színházba menni. És több mint tízezer ember adományozott, volt, aki háromszáz forintot, volt olyan is, tehetős vállalkozók, akik sokat, tényleg összefogott a város a színházért. Ezek mind a közösségteremtés alapjai, az oda-vissza kölcsönhatások, én ebből tudok, ezt a fajta színházat tudom csinálni.

Hatalmas feladatok lennének

Arra is rákérdezünk, hogy min javítana. Rengeteg mindenen, vallja be. Csökkentené a bemutatók számát, ez már az új évadban meg is történik, mert egy terhelt társulatban nincs elég alkotói energia. Emellett szeretné, ha a színház még inkább eljutna a fiatalokhoz – ismeri őket, a fia is 16 éves – hozzájuk nagyon nehéz eljutni. Hatalmas feladat lesz, de van tervük, és az elmúlt 5 évben a vármegye iskoláinak 70 százalékában már eljutottak tantermi előadással vagy előadás-feldolgozással. Repertoárjuk sokszínűségét is a színház fontos pillérének tartja, és legnagyobb álma felújíttatni a színházépületet, hogy régi pompájában ragyogjon. Az Európai Színházi Uniós tagság kapcsán is rengeteg a tervük, előadáscserék, színészcserék, de itt sok szerződést még nem tudott aláírni, hiszen kérdés, ő lesz-e még a színház igazgatója január végétől.

– Az uniótagság vezetésfüggő. Ha nem mi leszünk a színház vezetői, megszűnik – mondja. Hosszútávú tervük egyébként egy, a 17 tagállam színházát bemutató fesztivál, ez 2-3 év múlva valósulhatna meg.

Miskolcra csábítanánk Barcelonától kezdve Thesszalonikin át Róma, Portó színházait, erre megvan a lehetőségünk azzal, hogy tagok lettünk. Ez nagy lehetőség lehetne Miskolcnak. Korábban, úgy 30 éve a Katona József Színház tagja volt az uniónak, ők szerveztek ilyet, a mai napig sokan emlékeznek az akkor történtekre.

Legyen-e operafesztivál?

Érdeklődtünk, olvasta-e a vetélytársát, a Horváth Ádámot bemutató cikket, ami portálunkon jelent meg. Megjegyzi, kissé gyomron ütötte, hogy azt nyilatkozta, felnézett a színház óratoronyára és arra gondolt, hogy jó színházat lehetne itt csinálni.