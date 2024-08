Ki szereti a lekvárt? A magyar konyhák fontos eleme a befőzés, lekvárkészítés a szezonális gyümölcsökből. A leghíresebb gyümölcslekvár, például a barack, szilva, szamóca, eper és az áfonya, de lekvárt külföldön is készítenek, a briteknél például a narancslekvár az uralkodó.

Honnan ered a lekvár?

A középkorig is visszavezethető maga a lekvárkészítés szokása. Ugyan kisebb változásokon esett át, de a módszer nagyjából ugyanaz. Akkoriban az orvosok a lekvárokba keverték a rossz ízű gyógyszereket, hogy könnyebb legyen a betegeknek beadni. A cukros oldatot latinul alactuariumnak nevezték, innen származik a liktárium, vagyis a lekvár szó. Ezeket az édes-gyümölcsös sűrítményeket a gazdagok és szegények asztalain is meg lehetett találni. Állítólag a francia XIV. Lajos nagy rajongója volt a lekvároknak.

Kinek melyik a kedvence?

Minden családnak van kedvenc lekvárja, van, ahol a barackra esküsznek, van, ahol a szilvára, és olyat is hallottunk már, hogy akad família, ahol az áfonyalekvárért élnek-halnak.

„Én a hagyományos szilva lekvárt szeretem és főzöm is, de azt nagy mennyiségben. Általában 20-30 befőttes üveget töltök meg, ebből már 10 üveggel el is készítettem”- mondta Kovács Péter 70 éves nyugdíjas.

„A megszokott barack- és szilvalekvárral ellentétben új irányba indultam el. Sok helyen láttam narancslekvárt, amit kóstoltam, ízlett, szóval magam is megpróbáltam. Kis mennyiséget csináltam, öt üveggel tettem a kamrába”- jegyezte meg a 47 éves Ábel Rozália.

Negyven-ötven üveggel

„A lehető legtöbb fajta gyümölcsből csinálok minden évben lekvárt. Szőlő, barack, szilva, áfonya és eper lekvárt főzök nagy mennyiségben. Nagy a család, így 40, akár 50 üveg is elfogy. Szeretem csinálni, így nem probléma”- tette hozzá Hatvani Ilona.