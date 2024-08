Ezt láttuk odabent

Hogy mit láttunk most ott? Nem túl felemelő a látvány. Elviselhetetlen bűz és gyenge látási viszonyok fogadtak először is bennünket. Elsőre szívesen csináltunk volna egy hátraarcot, no de az volt a cél, hogy keresztülmenjünk rajta. A hajdanvolt üzleteknek már híre-hamva sincs, falfelületeiről a festés lemállott, firkálások, graffitik borítják. Az oldalsó kis perem, ahová akár le lehetne ülni, ha valaki rászánná magát, több helyen betört, gyógyszeres dobozok és szemét hever mindenhol. A homályos világítás miatt nehezen látható be a tér, így jelentős félelmet is kelthet az áthaladás. A kellemetlen szagokról nem is beszélve. Vizeletet és ürülék mindenhol, sokan köztéri vécének használják. Egy hajléktalannal is találkoztunk, úgy tűnik, vannak, akiknek ez az ideiglenes lakóhelye.

Miskolc nem az aluljárók városa. A Gömöri pályaudvar környékén lévő aluljáró sem a tisztaságáról híres, az avasit néhány éve megszűntették. A Búza téri pedig külön történet.

Érdeklődtünk a városháza sajtóosztályán, hogy van-e valamilyen terve a Vörösmarty-aluljáróval a városnak, de kérdésünkre nem kaptunk választ.