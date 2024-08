Emellett kerékpáros nyomvonal is kialakításra kerül a 3-as főúttal párhuzamosan. Azt is megtudtuk, hogy a kivitelezési munkálatok 2026-ban kezdődhet meg és várhatóan 2028-ra készül majd el. A közmeghallgatáson a beruházással kapcsolatos tudnivalók ismertetése mellett a beruházást, annak környezeti hatásait, valamint az eljárás menetét is megismerhették az érdeklődők, majd a felmerülő kérdésekre, észrevételekre a tervező és a környezetvédelmi hatóság válaszolt.