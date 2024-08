A szoptatás valakinek könnyebben, valakinek nehezebben megy. Az is előfordul, hogy ami az első gyermeknél még nehézkes, kihívásokkal teli folyamat, az a harmadiknál már ösztönösen és könnyen jön, erről mesélt nekünk Nagyné Aranyi Hajnalka dúla, a Holdam Egyesület társelnöke.

Szoptatás előírás szerint

Hajnalka 29 éves lesz, és három gyermek édesanyja, az első gyermekét 22, a másodikat 25, a harmadik babát 27 éves korában szülte. Mikor az első gyermeke született, sajnos már a kórházban rengeteg elbizonytalanító tényezővel találkozott a szoptatással kapcsolatban. Azt tapasztalta, hogy ha valamit kérdezett, akkor arra sokszor egymásnak ellentmondó válaszokat kapott. Nagyon fiatal és tapasztalatlan volt még, ezért próbált volna a környezete tanácsaira támaszkodni, illetve mindent könyv szerint csinálni. Három óránként szoptatott, minden alkalommal mérte a babát, írta az eredményeket, a maradék tejet lefejte az utolsó cseppig. Mindent jól szeretett volna csinálni, annak ellenére, hogy ez egy idő után már nagyon megterhelő volt számára, és a teste is jelzett, kétszer lett komoly mellgyulladása.

Szoptatás a baba igényei szerint

A második gyermeknél védőnő váltás következett, és ennek pozitív következménye az lett, hogy a szakember rávezette, mi is az az igény szerinti szoptatás. Kiemelte, hogy figyelje a jeleket, amivel jelzi a babája, hogy éhes: cuppog, tátog, kidugja a nyelvét, forgatja a fejét, keres, a szájába veszi a kezét, szopja az öklét, nyöszörög, hangokat ad ki, nyugtalanná válik. Ennek következtében Hajnalka már a babája igényeit vette figyelembe a táplálásnál, így a tejmirigy gyulladása is sokkal enyhébb lett, és 18 hónapos koráig tudta szoptatni gyermekét.

Hajnalka azt is eldöntötte, hogy a saját bizonytalanságát is szeretné felszámolni, ezért amint indult Miskolcon a dúlaképzés, rögtön jelentkezett, és el is végezte azt, ekkor az első gyermeke hároméves volt a második pedig kisbaba.

A harmadik baba meghozta a magabiztosságot

A harmadik gyermeknél már képzett dúlaként, más családokat is végigkísérhetett a várandósság, a családdá válás, a gyermekágyi időszak folyamatán, és ez nagyban segített abban, hogy rálásson a saját hibáira is, és ezeket korrigálva még magabiztosabban működjön anyaként. Itt már minden sokkal könnyebben ment, eddig is értette elméletben, hogy mit jelent az, hogy igény szerinti szoptatás, de a dolog ösztönössége ekkor ért be. Hajnalka véleménye, hogy jelenleg hiába három gyermeket kell koordinálnia a mindennapokban, mégis minden könnyebb és természetesebb, ami valószínű, az évek tapasztalatainak, tudásának és a rutinnak is köszönhető.