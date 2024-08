Az augusztus sok családban anyagilag megterhelő időszak. Vannak, akiknek az iskolakezdés inkább szól a megfelelő tanszerek hiánya okozta nehézségekről, mint az új tanévben rejlő lehetőségekről: ruhák, iskolatáska, írószerek, tornafelszerelés – néhány példa a beszerzendő eszközök végeláthatatlan listájáról. Ez az időszak azonban nemcsak a szülőket viseli meg, hanem a nehéz helyzetű gyermekekre is komoly mentális hatása lehet amiatt, ha társaikhoz képest látványos hátránnyal kezdik meg a tanévet.

Minőségi tanszerek a rászoruló gyerekeknek

Azért hirdette meg idén is Iskolakezdés együtt! segélyakcióját az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy minőségi tanszerekkel tölthesse 2000 rászoruló gyermek iskolatáskáját, mivel a legszegényebb gyermekek számára ezek a csomagok többet jelentenek ajándéknál: egy jó minőségű tolltartó, füzetcsomag, tornazsák vagy ünneplő ruha hozzájárulhat ahhoz, hogy ők is büszkén és örömmel ülhessenek be az iskolapadba, s hogy az iskolakezdés számukra a felzárkózás esélyéről szóljon.