Másodszorra már a cikk elején említett három vendéglátóegység közös üzemeltetésére írták ki a pályázatot. Két ajánlat érkezett – az idei év februárját írtuk ekkor –, az egyiket az önkormányzat nyertesként hirdette ki, de nem nevezte meg őket. Aztán hosszú csend következett, mint kiderült, nem sikerült megkötni a szerződést a nyertes vállalkozóval. Lapunk beszélt a nyertes képviselőjével is – ő nevük elhallgatását kérte – annyit mondott, nem sikerült bizonyos kérdésekben megegyezniük, így már akkor úgy tűnt, nem lesz szerződéskötés.

A napokban jelent meg

Ezt később a miskolci városháza sajtóosztálya is megerősítette júniusban. Kérdésünkre válaszként azt írták, hamarosan kiírják az újabb pályázatot az üzemeltetésre. Azonban eltelt a nyár, a pályázati kiírás pedig a napokban jelent meg. Most megtudtuk, az előző kiíráshoz képest az a változás, hogy míg korábban mindhárom vendéglátóegység üzemeltetésére kérték az ajánlatot, most mindhárom üzemeltetésére együtt, de akár külön-külön is lehet pályázni.

Ezt olvashatjuk a kiírásban

A Bortanyát – amely a földszinti helyiségen túl a fedett teraszt, a pincét, az alagsort és az emeletet is tartalmazza 1087 négyzetméternyi területen – havi 689 833 forint bérleti díjért és az áfáért adnák ki. Az Avas kilátó lábánál található vendéglátóegység, az információs és kiállítótér, valamint a komfortpontok üzemeltetése esetén a bérleti díj havonta 1 millió 298 ezer 092 forint és az áfa. Ez esetben a leendő bérlőnek 50 adagos főzőkonyhát kell üzemeltetnie, az egységhez tartozik még az ajándékbolt és trafik, a komfortpontok a vécéket mosdóval, zuhanyozóval jelentik.