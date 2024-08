– Szeptember végén, október elején kezdődhet az építkezés – mondta portálunknak Tóth Róbert, az Avalon Center Kft. ügyvezetője. A Hell csoporthoz tartozó cég lakóházat tervez a Szent István tér mellé. A beruházás előkészületei hosszú évekkel ezelőtt elkezdődtek már, most minden jel arra utal, hogy hamarosan felvonulnak a területre a kivitelezők.

– Elkészültek a kiviteli tervek, jelenleg a pályáztatás folyik, a szerződéskötések után kezdhetünk is – folytatta az ügyvezető, aki megjegyezte, nagyon nagy volumenű projektről van szó, az építkezés másfél évet vesz majd igénybe.

Ez a ház lesz a leendő főtér egyik térfala

Az Avalon-ház Miskolc leendő főterének térfalaként épül meg. A terület a Hell cégcsoporté, amely az Erzsébet fürdő mögötti kavicsos parkolót és a korábbi Grizzly söröző területét is magában foglalja. Az Avalon Center Kft. néhány éve luxus irodaházat tervezett a területre. Az az épület azonban a tervek alapján túl nagy lett volna, a környéken élők és egy civil csoport tiltakozott a megépítése ellen, végül nem kapott építési engedélyt arra hivatkozva, hogy műemlékvédelmi szempontból nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Az Avalon Center Kft. új terveket készített, egy lakóházét.

Elátkozott terület volt?

Az, hogy milyen ház épül az említett területre, mindig is fontos kérdés volt Miskolc életében: hiszen nemcsak a közvetlen belvárosról van szó, hanem ide tervezik megépíteni Miskolc főterét is. A területről mondhatnánk azt is, hogy elátkozott, hiszen évtizedek óta nem sikerült beépíteni. A 2000-es évek elején az Ikeron Zrt. tulajdonolta, ők hatalmas méretű szállodát építettek volna oda, de ez később lakossági tiltakozásra, majd a 2009-es gazdasági válság következtében nem épült meg. Utána vette meg a területet a Hell – és mint írtuk – a cég első elképzelése a luxusirodaházról nem járt sikerrel. Most végre elkezdődhet az építkezés.