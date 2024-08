Bizonyára sok olvasó örült a hírnek, amely 1984. augusztus 23-án jelent meg az Észak-Magyarországban. Épp negyven éve ugyanis, hogy a lap hasábjain is bejelentették, szeptembertől visszatér sokak kedvenc sorozata, az Onedin család története a tévébe. Természetesen az egyes csatornára, hiszen akkor még csak az volt, a másikat, a kettest sok helyen nem is lehetett fogni, s egyébként is csak egy-két óra hosszat volt rajta adás.

No de nézzük, mit írt az újság negyven éve: a Magyar Televízió a „nyári időszámítás” után ismét kedd esténként vetíti a nagyobb lélegzetű sorozatokat, így a népszerű Onedin kapitány és családja sorsát is akkor követhetik nyomon az érdeklődők. A hazai televízió leghosszabb sorozata volt egyébként az Onedin- családé. Első epizódját 1979- ben mutatták be, utána ötvenszer jelent meg a képernyőn a kellemes zenével kísért filmkockákon a jellegzetes Onedin-hajó. A negyven éve beharangozott évad kapitánya, Peter Gilmore ebben az évben végleg búcsúzott a magyar nézőktől.