„Nyugat-Európában tovább tart a kánikula. A franciaországi Vichy-ben 39 fokot mértek. Ugyanilyen magas volt a hőmérséklet Firenzében is, három nap óta „tombol” a hőség az NSZK-ban (Nyugat-Németország – a szerk.) is, ahol a Frankfurt–Kassel közötti autópályán vizifecskendővel „hűtögették” a motortúlhevülés miatt üzemképtelenné vált és megrekedt gépkocsikat" – számolt be a történtekről 1974. augusztus 18-án az Észak-Magyarország 50 évvel ezelőtt. Miskolcon is hőség volt, bár pár fokkal kevesebb: a 32,4 fokban kilencezren kerestek enyhülést a tapolcai strandon, írta a lap. Megtudhatjuk a fél évszázados cikkből, hogy sokan keresték fel a barlang- és termálfürdőt is Tapolcán, majdnem ezer jegyet adtak el.

Fürdőzők napjainkban a Selyemréti strandon.

Fotó: Bujdos Tibor

Az Augusztus 20. strandon (ma ez a Selyemréti – a szerk.) 4500-an voltak, ötvenszer annyian, mint az előző napon.

A diósgyőri várfürdőben kétezren lubickoltak, írták még, és mi egy kicsit írígykedünk, mert ez a strand már hosszú ideje nem működik. Egy érdekes dologra is fény derül az említett cikkből:

augusztus 20-án tervezték megnyitni a szaunát a strandon, melyet Miskolc testvérvárosa, a finnországi Tampere ajándékozott a megyeszékhelynek. A faházacskában egyszerre nyolcán szaunázhattak. Elkészült a „hűtőmedence” is, amely a sziklabarlangban van...

Bizonyára sokan emlékeznek erre, sokáig működött, hosszú-hosszú évek óta azonban már ez sem létezik.

A cikk még összegez: összesen közel 17 ezer ember volt előző nap, azaz 1974. augusztus 17-én a miskolci strandokon, s az újságíró feltételezése szerint több ezren utaztak a környékbeli tavakhoz is.

A diósgyőri várfürdőben sok-sok évvel ezelőtt

Forrás: olvasó

A hőség az akkori előrejelzések szerint a következő napon is tombolt, országszerte 35–36 fok volt várható. És akárcsak az idén, 50 éve is augusztus 20-ra az előrejelzés szerint a kánikula mérséklődését jelezték elő,mint írták, már „csak” 28—30 fok volt várható.