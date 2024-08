„Ha minden a tervek szerint halad, mintegy két év múlva nyithatja meg kapuit hazánk első rockmúzeuma, a lillafüredi Sziklában" – írta 2004. augusztus 18-án az Észak-Magyarország.

Nos, ma már tudjuk, nem úgy alakultak. Bár sokan sokáig bíztak az interaktív rockmúzeum megépülésében (később a Szikla helyszín helyett a Science Múzeum mellé tervezték a múzeumot) nem lett belőle semmi.

Az amerikai Cleveland városában pedig járt is egy miskolci küldöttség, hogy a testvérvárosi kapcsolatok erősítésén túl konkrét tárgyalásokat is folytassanak, többek között a helyi rockmúzeum vezetésével, erről is beszámolt húsz évvel ezelőtt a lap. Mint fogalmaztak, a miskolci rockmúzeum szinte minden szempontból úttörő vállalkozás lett volna. Felidézték volna a rock kialakulását, ám a legnagyobb részt a magyar rock kiállítása tette volna ki.