Augusztus 24-én megrendezték Alacska napját, ami már hagyományosan egy nagy esemény a településen élők és a környéken lakók számára egyaránt.

Három az egyben

Formabontóan az Alacskai falunap nem egyetlen napból áll, hanem háromnapos rendezvénysorozat. A 24-ét megelőző napon, pénteken rendezték a csillagtúra tájékozódási versenyt, amire aznap este lehetett jelentkezni a verseny előtt 19:00-19:45 között. Maximum 5 fős csapatok jelentkezhettek, az eredményeket szombaton 17:50 és 18:30 között hirdették ki a Lekvárverseny győzteseivel együtt. Az 5. Lekvárversenyre is csütörtök-péntek lehetett beadni a jelentkezést, majd szombaton kisorsolták a 3 legjobbnak járó nyereményt. Nagy érdeklődést váltott ki, hiszen már az első jelentkezési napon is többen regisztrálták a lekvárjaikat.

„Már az 5. Lekvárversenyt rendeztük meg, nagy érdeklődést szokott kiváltani, illetve az esti Csillagtúra is vonzza az érdeklődőket”

- mondta Ilka Benjámin, aki az egyik szervezője az Alacska napjának.

Fontos rendezvény a település számára

A „fő” napja a rendezvénynek 24-én, szombaton zajlott le. Az ingyenesen látogatható Alacska napi programok délelőtt 10-kor indultak egy kézműves foglalkozással. Délután 3-ig volt habparti, illetve Kovács Nikolett művészeti kiállítását is megnézhették. A rendezvényt Ujlaki Béla, Alacska polgármestere és Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Utána egészen hajnali 2-ig tartottak a színpadi programok. Részt vettek többen is, például a ÓMI Zenész Színház, a Velezd Néptáncegyüttes, illetve nem utolsósorban a mulatós királynő, Suzy is előadott egy zenei koncertet.

Nagy tömegre számítottak

„Az önkormányzat minden évben megrendezi az Alacskai falunapot, ami inkább már „Alacska napja”, mert egy nagy esemény ez az alacskaiak és a környező települések számára egyaránt. Szeretnénk a hagyományokat tovább vinni, így nem szoktunk változtatni, újítani. Nagy tömegre számítunk minden évben, a településről eltávozottakra és az itt lakókra, illetve az ország bármely pontjáról várjuk a látogatókat”

- mondta Ilka Benjámin.