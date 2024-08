Egy olyan projekt kivitelezése zajlik jelenleg Ózdon, amely az idősebb korosztály mellett a fiatalokat, a helyieket és a máshonnan érkező vendégeket is igyekszik megszólítani. Ennek az összetett munkának a leglátványosabb eleme kétségkívül az a “lézerkémény” lesz, amelyet az egykori kohászati kilences kémény talapzatára építettek. A több méter magas torzó már nagyjából elkészült, némi finomítás után pedig a turisztikai szempontból is érdekes attrakció telepítése is megtörténik.



Ősszel bekapcsolják



Egy olyan lézerfény világít majd Ózdról egészen a világűrig, amely hazánkban egyedülálló lesz, máshol ugyanis még nem található ilyen. Csupán az Egyesült Államokban, a Miamiban található Hard Rock Hotel csúcsán van ilyen, amelyet ugyanaz a magyar feltaláló készített, amelyik a miénket is - tette hozzá Janiczak Dávid polgármester. - A tervek szerint a kéményből az égig érő fénycsóvát már ősszel láthatják az ózdiak, valamint a városba érkező érdeklődők. A lézerkémény további érdekessége, hogy az Ipari Örökségvédők Egyesülete a robbantás után jó néhány eredeti téglát megőrzött az utókor számára, ezeket a vörös téglákat használtuk fel a mostani kivitelezésnél.



Múzeumtól a légópincéig



Az ózdi turisztikai projekt azonban ennyiben még nem merül ki. A korábbi skanzen területéről ugyanis folyamatosan szállítják ki a közterületre azokat a gépszoborokat, amelyeket szintén az Ózdi Kohászati Üzemek hagyott az utókor számára.

A valódi és a virtuális séta a Városi Múzeum udvaráról indul majd, végighalad a Gyár úton, és a légópincéknél ér majd véget. Ezen a néhány száz méteres szakaszon rengeteg érdekesség várja majd azokat, akik részt vesznek a programon - fogalmazott Szaka Attila, az önkormányzat köznevelési, művelődési és projekt ügyintézője. - Nyilván a gépekről lesznek leírások, hogy a vendégeket tájékoztassuk az egykori funkciójáról. Emellett azonban elsősorban a fiatalokra gondolva egy VR-szemüveges játékra is lehetőség nyílik a kivitelezés és a technikai fejlesztés után. Így igyekszünk összekapcsolni a gyári történelmet és a jelenkor technikáját, reményeink szerint ezzel a diákokat is a jelenleginél nagyobb számban tudjuk majd megszólítani.



Jó ütemben



Szaka Attila szerint a kivitelezés jó ütemben halad. Néhány gép telepítése még hátra van, ezeket a múzeum udvarára helyezik a jelenlegi skanzenből. A legnagyobb látványosság viszont az lesz, amikor a lézerfényt bekapcsolják a részben újjáépített gyári kéményben.