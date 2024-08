„Akkoriban a meteorok, vagyis a hullócsillagok megjelenése baljós jelnek számított. Arra gondoltak, hogy ilyenkor tényleg egy vagy több csillag hull le az égboltról. Egy csillag eltűnésében pedig egy számukra fontos személyiség (pl. egy uralkodó) halálát vagy egy korszak végét látták. Mivel az uralkodók előbb-utóbb meghaltak vagy leváltották őket, ezért sokszor ezekben a történésekben igazolni látták a téves gondolatukat. Csak miután pontosabb ismereteink lettek a Naprendszerről és a csillagok működéséről, vált világossá, hogy a hullócsillagok csupán kisebb (rendszerint egészen apró) kődarabok, amik rendszerint elégnek a légkörben” - foglalta össze a meteroitokról korábban vallott nézeteket Varga-Verebélyi Erika.

Mi történt Tunguszkában?

Mondhatni, hogy egy „gigászi” meteoresemény történt 1908-ban Tunguszka felett, ám ez nem végződött becsapódással, vagyis a jelenség után nem maradt sem kráter, sem nagyobb kődarab. Valószínűleg egy körülbelül 50 m átmérőjű, laza szerkezetű égitest érkezett lapos szögben a Föld légkörébe, majd felrobbant a Föld felszínétől pár kilométerre.

A Bükki Csillagda csillagásza kiemelte: a tunguszkai meteor rombolása igen látványos volt. A robbanás energiája 30 kilométeres körzetében letarolta a fákat, de a hatás még 60 kilométernél is messzebbre jutott. A tunguszkai becsapódás nemcsak a Föld felszínére volt hatással, kiterjedt a légkörre is. Hatalmas hangrobbanással járt és rengeteg por került a levegőbe, ami aztán szétterjedhetett az egész világon, még Amerikában is detektálták a hatását.

A földi élet keletkezése kapcsolatban állhat a meteoritokkal

Furcsa módon egy égitest becsapódása a Földbe lehet az élet kialakulásának első és utolsó mozzanata is. Az üstökösök olyan égitestek, amikben sok a fagyott víz, így valószínű, hogy üstökösök Földbe csapódása is szerepet játszott abban, hogy ennyi víz, és abban pedig élet alakulhatott ki ezen a bolygón.