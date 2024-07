Csütörtök reggel a Szerencsről 6:15-kor Miskolcra induló személyvonat nem közlekedik - adta hírül szerda éjszaka a Mávinform közösségi oldalán. Azt is hozzátették, hogy a vonat utasai a következő, személyvonattal utazhatnak Miskolc felé. Egy másik járattal is akadtak gondok csütörtökön reggel, ugyanis a Füzesabonyból Miskolcra induló fel 6-os vonat sem indult el. Ott is egy következő járatot javasolt a vasúttársaság az utasoknak.