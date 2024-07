Rudolftelep sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz program keretein belül meghirdetett Élhető település című pályázatra – tudatta portálunkkal Rudolftelep polgármestere Zilahy Zoltán. A településen, így majdnem kétszáz millió forint vissza nem térítendő támogatásból újul meg vízelvezetési rendszer.

Jelentős vízkárok

A településen korábban nagyon sok volt a helyi vízkár, amelyek egyértelműen alátámasztják a projekt szükségességét a településen. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó környezeti problémák kezelése terén a település legfontosabb feladata jelenleg a vízelvezetési rendszer fejlesztése, a település környezetbiztonságának növelése, a környezeti káresemények megelőzése.

Ezen az állapoton akarnak javítani Rudolftelepen

Forrás: Rizner József

A projektben a Mák-patak, Császtai-völgyi névtelen patak és egyes utcákban húzódó csapadékvíz elvezető árkok fejlesztése részben nyílt felszínű földmérű, részben pedig nyílt felszínű burkolt árkok, valamint részben zárt-, felszín alatti csatornarendszer kialakításával valósul meg. Aberuházás több utcában, minegy 3793 méter hosszon valósul majd meg. A boon.hu azt is megtudta, hogy a kivitelezőnek 8 hónapja van a projekt megvalósítására.

Komoly gondokat okozhat a csapadék

A vízelevezetési rendszer alapvető szerepet játszik bármely település működésében és biztonságában. A rendszer célja, hogy a csapadékvíz és egyéb felesleges víz elvezetésével megelőzze az árvizeket, valamint biztosítsa az infrastruktúra és az épületek épségét. Ezen túlmenően a megfelelő vízelvezetés hozzájárul a közegészségügy megőrzéséhez is. Az egyik legfontosabb feladat, amelyet a vízelevezetési rendszer ellát, az árvízvédelem. Az intenzív esőzések és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék komoly árvizeket okozhatnak, ha a víz nem talál megfelelő utat a lefolyásra. Egy jól kiépített rendszer elvezeti a vizet a lakott területekről, megelőzve a házak, utak és közművek károsodását. A csapadékvíz megfelelő elvezetése nélkül az utak, hidak és egyéb infrastruktúra elemek gyorsan károsodhatnak. A víz beszivároghat az útburkolat alá, meggyengítve annak szerkezetét, és akár komoly károkat is okozva. Az ilyen jellegű károk javítása nemcsak költséges, de a közlekedésben is komoly fennakadásokat okozhat. A vízelevezetési rendszer nemcsak az emberek és az épületek védelmében játszik fontos szerepet, hanem a környezet megóvásában is. A megfelelően elvezetett csapadékvíz csökkenti az erózió mértékét, megóvja a talajt és a növényzetet, valamint hozzájárul a természetes vízgyűjtők és vizes élőhelyek egyensúlyának fenntartásához.