A MiReHu népszerű szemléletformáló tevékenységét évek óta folyamatosan fejleszti, igyekszik újra meg újra megújulni, új hangon megszólaltatni az embereket. A gondolkodásmódja, kreativitása és egyedi technikái önmagában is kiemelik a társaságot az átlagból, azonban azt, hogy jó úton járnak az elmúlt években elért sikereik mind visszaigazolják.

A lépésről lépésre fejlődő egyedi ötleteiket, megoldásaikat és ezáltal a teljes szemléletformálási tevékenységüket különleges eltökéltségük hajtja. Elhivatottságukat mi sem bizonyítja jobban, hogy mára számos hazai szervezet különböző elismerésekkel díjazta programjaikat, hiszen háromszoros Greengage – a Zöld elkötelezettség díjjal kitüntetettek, háromszor választotta az Európai Hulladékcsökkentési Hét hazai zsűrije a legjobbak közé őket, csak hogy néhányat említsünk az eddig elért sikerekből. 2023-tól már nemzetközi szinten is felfigyeltek rájuk, európai viszonylatban is elismerték törekvéseiket, az Európai Hulladékcsökkentési Hét nemzetközi versenyének legjobb három helye közé is bejutottak, az idén pedig az ISWA beválogatta szemléletformáló programjukat a világon alkalmazott jógyakorlatok közé. A mostani siker annyiban tér el a korábbiaktól és azért tekinthető a legnagyobb elismerésnek, mert versenyben első helyezést kapva egy olyan világszervezet ismerte el munkájukat, amely globálisan a legszélesebb körben fogja össze azon szervezeteket, szakértőket, amelyek a szilárd hulladékokkal valamilyen formában érintettek. Ez az ISWA, mely szervezet küldetése a fenntartható és professzionális hulladékgazdálkodás előmozdítása és fejlesztése, illetve a körforgásos gazdaságra való áttérés elősegítése világszerte. Továbbá célja, hogy megossza a hulladékgazdálkodás minden aspektusát érintő információkat és tapasztalatokat világszinten. Ez egy olyan független nonprofit szervezet, amely 1970 óta létezik, a világ 93 országában van jelen több mint 1200 taggal. Számos területen támogatást nyújtanak, többek között a technológiai fejlesztéssel és a professzionális hulladékgazdálkodás legjobb elemeinek elfogadtatásával. Az ISWA minden évben díjazza azokat a kiváló kezdeményezéseket és kreatív ötleteket, melyek növelik a társadalmi tudatosságot és támogatják a fenntartható hulladékgazdálkodást. A nyerteseket az ISWA közösség önkénteseiből és vezetőiből álló testület választja ki, majd a díjakat az ISWA Világkongresszus záróünnepségén adják át minden évben, amelyet idén Fokvárosban tartanak meg szeptember 15. és 18. között.