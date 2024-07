A strandolás idején nemcsak a napbarnított bőrt kaphatjuk meg, hanem egy jókora bőrgombát is hazavihetünk. A bőrgomba alattomosan megbújhat bármely testrészünknél, ezért körültekintőnek kell lennünk.

A bőrgomba alattomos fertőzés

Fotó: Getti Images

Mi lehet a probléma?

Strandolásnál a víz felpuhítja, a nap pedig kiszárítja a bőrünket, emiatt esendőbbek vagyunk a fertőzésekkel, így a gombásodással szemben is. Ráadásul a medencék környékén a kórokozók könnyebben is tenyésznek.

Megelőzhető a baj?

A természetes vízpartokon kevesebb az esélye az ilyenfajta fertőzéses betegségnek, de vigyáznunk kell. A fürdőzés előtt, majd utána is zuhanyozzunk le. A csobbanás után ne hagyjuk vizesen a bőrünket, még ha hűsítő is. Töröljük szárazra magunkat egy törülközővel, majd fújjuk le magunkat egy megfelelő spray-el, vagy kenjük be magunkat, illetve a hintőpor használata is célszerű lehet. Sokáig nem érdemes vizes fürdőruhában lenni, mert kiváló telephelye lehet a kórokozóknak. Legfőképpen ügyeljünk a hajlatokra, lábujjak közötti részekre.

Ha már megtörténik a baj

Ha nem sikerült megelőznünk, kötelező időben kezelni, mivel komolyabb is lehet. Amikor felszínes, kisebb területet érint a probléma, a vény nélküli megoldások megfelelőek lehetnek, amelyek jellemzően széles spektrumúak. Ha nem enyhülnek a tünetek egy-két hét után, forduljunk orvoshoz, mert a pontos okát meg kell határozni.