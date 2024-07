Aktívabbá válnak

A szarvasbőgés a gímszarvasok párzási időszaka, amikor a hímek (bikák) hangos bőgéssel próbálják magukhoz vonzani a nőstényeket (teheneket), és küzdenek meg a rivális hímekkel. Ilyenkor a szarvasok gyakran elhagyják megszokott élőhelyüket, és nagyobb távolságokat tesznek meg. Ez a vándorlás gyakran az utak és autópályák közelébe vezeti őket, ahol könnyen balesetet okozhatnak. Az állatok ilyenkor sokkal aktívabbak, és a nappali órák helyett inkább hajnalban és alkonyatkor mozognak, amikor a látási viszonyok is rosszabbak.

Komoly baleset lehet belőle

Egy átlagos gímszarvas súlya elérheti a 200-300 kilogrammot is, így egy velük való ütközés súlyos károkat okozhat mind az autóban, mind az utasokban. A statisztikák szerint ősszel jelentősen megnő a vadbalesetek száma, és ezek közül a legtöbb baleset szarvasokhoz köthető. Az ütközések nemcsak anyagi károkat okoznak, hanem komoly személyi sérülésekkel is járhatnak, sőt, sajnos halálos kimenetelű balesetek is előfordulnak.