A kutyák többsége élvezi az autózást, pláne akkor, ha kis kedvencünk nem egy otthonülő típus, hanem már kölyökkorától rengeteget utazott a gazdijával. Felnőtt ebekkel kicsit más a helyzet, őket szoktatni kell az utazáshoz. Rengeteg türelmet és fokozatosságot igényelnek, ilyenkor érdemes először rövid autóutakra, kirándulásokra vinni, aztán jöhetnek a nagyobb kiruccanások a kutyával! A nagyobb testű ebeknek a csomagtartóba kell egy rögzített box, a közepes testalkatúaknak autós hámra lesz szükségük, míg a kisebbeknek a biztonsági autós ülés a legmegfelelőbb. Az utazás során mindenképp vigyünk magunkkal itatótálat és vizet is.

Teremtsünk nyugodt környezetet a cicának az autóban!

A macskák nem igazán szeretnek utazgatni, jobban kedvelik a meghitt otthoni terepet. Velük az utazáshoz szoktatást már érdemes korábban elkezdeni, pár rövid úttal is ráhangolhatjuk a cicánkat a nagyobb nyaralásokra.

Mindenképp szüksége lesz egy szállítókosárra, ezt biztonsági övvel rögzíthetjük az autóban az üléshez. Nem árt beszerezni egy macskahámot, egy törölközőt vagy takarót, amit beletehetünk a cicánk kosarába. A macska megnyugtatásához ugyancsak jól jöhet még egy feromonspray vagy macskamenta. Szintén hasznos, ha a kocsiban magunkkal viszünk nedvszívó alátétet, és egy tekercs papírtörlőt.

Alkalmazkodás kell ahhoz, hogy a közös nyaralás igazi élménnyé váljék

Megérkezünk a hotelbe vagy a szállásra, indulhat az igazi nyaralás. Amint kedvencünk alaposan megtömte a bendőjét, adjunk egy kis időt az alkalmazkodásra, hiszen neki is meg kell ismerni az új környezetet. Ilyenkor maradjunk mellette, ne hagyjuk magára, amíg vissza nem nyeri a lelki nyugalmát a számára is teljesen idegen környezetben. Macskák esetében fokozottan kell figyelni arra, hogy mindig zárjuk be az ajtókat, ablakokat, és a biztonság kedvéért hámot is használjunk, mert ez megakadályozza a cica szökését.

Szóval rengeteg felkészülés, ráhangolódás és türelem kell ahhoz, hogy a négylábú kedvencükkel való utazás ne feszültségforrás, hanem igazi élmény legyen a gazdinak, cicának és kutyának. Ehhez mindenekelőtt figyelembe kell vennünk a kis kedvencünk igényeit, az állat személyiségét, alkalmazkodni kell a tempójához.