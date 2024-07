Hogyan lehet umamis a magyar konyha?

Az umamis ízek beilleszthetőek a magyar konyhába, például ha bakonyi gombás pörkölt alapú mártást adunk egy húshoz valamilyen körettel.

„A bakonyi gombás sertéspörkölt alapját elkészíthetjük umamiban gazdag gombákból, valamint olyan umamis alapanyagot is használhatunk hozzá, mint a gombaszósz. Egy erős gombakoncentrátumot, amit Magyarországon ritkán használunk, az ázsiai konyhában viszont igencsak szeretnek. Ez egy ázsiai jellegű, kicsit szójás ízvilág, ilyen mértékben tudjuk ezt hasznosítani és belevinni a magyar ételekbe” - ismertette az umamis alapanyagok lehetséges felhasználását Furmann Zoltán.

Rizottó - egy kicsit felturbózva

Erjesztése miatt a kovászos uborka is tekinthető umamis ételnek. Bajusz Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy egy gulyást is umamisabbá, ízgazdagabbá tehetünk, ha lecsós alapon indítjuk, és minél több érettebb, puhább paradicsomot használunk hozzá. „Ha leturmixolt szárított paradicsomot teszünk egy töltött káposztához, akkor még jobban ki lehet aknázni ezeket az élénk umamis ízeket, még érdekesebb, hosszabb ízhatást érhetünk el velük egy jó kis töltött káposztában. Sőt egy halászlébe is tehetünk gombát, hogy érvényesüljenek benne ezek az árnyalatok.”

Megkóstoltam az umamis ízeket

Bajusz Gergely, a Népkerti Vigadó gasztronómiai tanácsadója mutatott az étteremben néhány fogást, így „élesben” tesztelhettem ezt a sajátos ízhatást.

Egy magyar húslevest is finomabbá tehetünk az umamis árnyalatokban bővelkedő parmezánnal. Elsőre szokatlannak tűnik, hogy reszelt sajtot tegyünk a húslevesbe, de tényleg azt javaslom, hogy mindenki tegyen vele egy próbát, mert megéri. Kóstolás után éreztem, hogy a parmezán mélyebbé és tartalmasabbá tette a megszokott húsleves ízeit. Bár az is hozzátartozik, hogy várni kell egy kicsit, amíg a reszelt parmezán kifejti a hatását a levesben. Az umamis árnyalatok bevetése a sajt által olaszosabbá tette a húslevest, és adott neki egy mediterrán lendületességet.