2024. július 18-a és 21-e között rendezték meg a World Championship of Majorette - Sport & Merry Majorette International Cup Franciaországban, Agen városában.

A Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Miskolci Kulturális Központ fenntartásában működő Miskolci Mazsorett Sportegyesületet idén a felnőtt csoport képviselte a rangos megmérettetésen. Összesen 16 koreográfiával léptek a miskolci lányok a nemzetközi zsűri elé. Az együttes tagjai egész évben folyamatosan készültek, hogy legjobb formájukban mutathassák be produkcióikat a világbajnokságon.

A kitartó munka meghozta eredményét, hiszen a lányok megvédték világbajnoki címüket zászlós csapat kategóriában és botos összetett csapat kategóriában is. Így ebben a két kategóriában már háromszoros világbajnoknak mondhatják magukat.

Több kategóriában remekeltek

A többi kategóriában is remekeltek az egyesület tagjai. A Molnár Panka Sára - Farkas Fédra duó is megvédte botos duó kategóriában világbajnoki címét, sőt még mace (tamburbot) duó kategóriában is felállhattak a dobogó legfelső fokára. Szóló kategóriában is sikeresen szerepeltek a lányok, hiszen minden szólista éremmel a nyakában térhetett haza. Senior szóló kategóriában az 1. (Farkas Fédra) és 2. (Molnár Panka Sára) helyezést is a miskolci együttesben táncoló lány nyerte el. Farkas Fédra 2 botos és mace kategóriában is első helyen végzett. Huszák Zsófia ugyancsak mace kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg tradicionális szóló kategóriában a 4. helyen végzett. Junior 1 botos szóló kategóriában is mindkét versenyző dobogóra állhatott - Gánóczy Kinga 2., Ágoston Mercédesz pedig a 3. helyen végzett.

A botos miniformáció tagjainak (Ágoston Mercédesz, Bajzát Anna, Farkas Fédra, Molnár Panka Sára, Spisák Dorina, Tóth Lilla) szintén szólt a magyar himnusz a dobogó legfelső fokán.

Új eszközzel

Idén új eszközzel, a mace bottal (tamburbottal) ismerkedtek meg az együttes tagjai, és mini formációban is kvalifikációt szereztek a világbajnokságra, ahol egyből a dobogó második fokára állhattak fel a csapat tagjai, Bajzát Anna, Huszák Zsófia, Molnár Panka Sára, Spisák Dorina, Tóth Lilla.

Így összesen 8 arany-, 3 ezüst -és 2 bronzéremmel tértek haza a lányok világbajnokságról.

A lányok és a csoportvezetőik (Dudás Ágnes, Kócziné Rózsa Ildikó, Kovács-Mogyorós Zsuzsa) szorgalmas és kitartó munkája és a szülők támogatása nélkül nem érhették volna el ezeket a szép eredményeket. A világbajnokságon bemutatott produkciók megtekinthetőek lesznek szeptemberben Miskolc különböző kulturális rendezvényein. Az együttes szeptemberben induló csoportjaiba szeretettel várja óvodás kortól az új jelentkezőket az Ifiházban.