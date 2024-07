Éppen ezért három évvel ezelőtt abból a célból érkezett a Daidan nevet viselő fiatal tevecsődör a Miskolcon élő kancákhoz a Berlini Állatparkból, hogy újra szaporulatnak örülhessünk. Az ifjú csődör mára már felnőtt állattá növekedett, amelynek eredményeképpen egy hónappal ezelőtt megszületett a tevecsapat legújabb tagja. A kis csődörcsikó anyja, Kobi már tapasztalt anya, így problémamentesen neveli csikóját.

A kétpúpú tevék (Camelus bactrianus) vemhességi ideje mintegy 13 hónapig tart, ezt követően általában egy csikó születik. Születését követően néhány órával már lábra áll, és követi anyját. Hosszú vemhességi idejükből következően többnyire csak minden második évben hoznak világra utódot. Mivel a tevék púpjaikban zsírt tárolnak, ezért – bár a púpjaik már születésükkor is láthatóak – néhány hétre szükségük van, mire az zsírral feltöltődik.

A tevéket a „sivatag hajóinak” is nevezik, hiszen mind a mai napig elterjedtek, mint a sivatagon való átkelés nélkülözhetetlen közlekedési és teherhordó állatai. Kisebb állománya még ma is megtalálható vadon Belső-Ázsiában, de ez az állomány ma már veszélyeztetettnek minősül. Háziállatként és állatkertekben tartott egyedeinek száma azonban a becslések szerint akár 2,5 millió is lehet.

Állatkertünkben az egyhónapos tevecsikóval együtt összesen 5 tevével lehet találkozni: Kobival és Daidannal, a csikó szüleivel, valamint további két kancával, Líviával és Évikével – olvasható az intézmény honlapján.