Az állati bolha kizárólag az alsólábszáron csípi meg az ember, bár fekvőhelyzetben képes másol is támadni” – fogalmazott. Egy praktikát is elárult, amivel egyszerűen megállapítható, hogy bolhafertőzéssel áll-e szemben valaki, vagy sem. „Egyszerűen egy fehér zokniban végig kell menni a fertőzésgyanús helyiségben és abból leszűrhető, hogy bolhával áll-e szemben valaki, vagy más élősködővel” – mutatott rá. A kezelésről a szakember elmondta, hogy rovarírtóanyaggal alaposan fel kell mosni a fertőzött területet és érdemes egyidejűleg a háziállatokat is fertőtleníteni. „A tapasztalatom az, hogy ott fordul elő a legnagyobb számban bolhafertőzöttség, ahol valamilyen háziállat van és ahol születtek utódjai is a házikedvencnek