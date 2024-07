Nagyon várták a lakók ennek a programnak a befejezését itt a városon belül. Ugye elkezdtük az aszfaltozást szerte a városban. Ezt a programot én tudatosan azért tettem bele későbbre, mert így legalább ennek a térségnek az összes utcája, tehát a kisebb utcáktól kezdve mindegyik aszfaltos lett, olyanok is, melyekre a lakók nem számítottak. Most már ez a része is készen van, a Szövetkezeti utca teljes hosszában le lett aszfaltozva. Tehát nincs salakos utca ebben a részben