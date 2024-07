Ilyenkor a beteg azt tapasztalja, hogy a rosszullétek tartósan elhúzódnak, ugató köhögés jellemző, aminek a következménye, hogy nehezen tud a beteg aludni. Most már tehát erre is gondolnia kell az orvosnak, ha valaki ilyen jellegű rosszullétet tapasztal, azaz a köhögéses tünet már nemcsak Covid, influenza vagy egyéb vírus lehet, hanem akár szamárköhögés is.