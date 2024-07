Az elismeréseket hosszú évek színvonalas és áldozatos munkája előzi meg.

Ez így igaz, minden kitüntetett kollégámnak ezúton is gratulálok. Azonban nemcsak az ő munkájukat, hanem valamennyi bíró és igazságügyi alkalmazott kitartását köszönöm meg most. Az összbírói értekezleten azt mondtam, hogy minden nehézség ellenére sikeres esztendőt tudhatunk magunk mögött, fenntartottuk az igazságszolgáltatási tevékenység színvonalát és biztosítottuk folyamatosságát. Az idei első féléves mutatók alapján a 2024-es évünk is eredményesnek ígérkezik. Amellett, hogy Alaptörvényi kötelezettségünket a már megszokott, ugyanakkor változatlanul elvárt szakmai színvonalon maradéktalanul teljesítenünk kell, törekszem a közösségi élet pezsdítésére is, szeretném minél inkább megteremteni az egyensúlyt a munka és a dolgozók magánélete között. Úgy gondolom ugyanis, hogy az ember akkor kiegyensúlyozott, ha mind a családi, mind a munkahelyi szerepével elégedett, ha a különböző kötelezettségeire megfelelő időt tud fordítani. Vallom, hogy a megfelelő légkör, a jó kedély záloga a konfliktusoktól mentes emberi kapcsolatoknak, ezáltal a hatékony munkavégzésnek is.

Milyen intézkedéseket tesz a törvényszék ennek érdekében?

Úgy gondolom, előremutató és hasznos, a magánélet és a munka könnyebb összeegyeztethetőségét biztosító intézkedés volt a bírósági szervezetrendszeren belül is kivételesnek, a Miskolci Törvényszék életében pedig abszolút nóvumnak számító, 2024. május 1. napjától bevezetett rugalmas munkaidő kedvezménye. A rugalmas munkaidő bevezetésével lehetővé vált a munkaidő egy részének személyre szabása, természetesen a hivatali kötelezettségek szem előtt tartásával.

Emellett azonban rendezvényekkel is igyekszünk fokozni az összetartást. Hagyományteremtő szándékkal 2022-ben rendeztük meg először a Bírósági Juniálist azzal a céllal, hogy az ítélkezési szünethez közeledve a bírák, igazságügyi alkalmazottak és családtagjaik egy szabadtéri rendezvényen testmozgással, közös főzéssel és más fakultatív programokkal együtt köszöntsék a nyarat. Idén e nagy sikert arató, a kollégák által izgalommal várt rendezvényt 2024. június 15-én tartotta meg a törvényszék a Miskolci Rendvédelmi Technikum területén, mely ismét beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Külön öröm volt számomra, hogy az eredményhirdetéssel és díjátadóval e vidám nap nem ért véget, hiszen közösen szurkolhattunk hazánknak, miközben kivetítőn néztük a Svájc elleni EB labdarúgó mérkőzést.