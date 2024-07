A nagy forróságban enyhülést keresők különleges zamatú ginekből meríthetnek felfrissülést a tapolcai Miskolci Ginfesten, a Barlangfürdő és a Fekvő Róka közötti sétányon és ősparkban.

Kora délutáni séta

Már kora délután kimerészkedtünk a helyszínre, és a sétányon felfigyeltünk két nem mindennapi ízeket kínáló „gin-tonikozóra”, ahol a hagyományos ginek ízein túlmerészkedő frissítő ízeket kínálnak, így például egy uborkás-rózsaszirmos zamatú gint, az Etsu és Roku Gineket. Utóbbiak a Felkelő Nap aromavilágából adnak kóstolót az érdeklődőknek.

Az ízek cseresznyevirágzása a gin-tonikban

A japán kultúra egyik legnagyobb ünnepe a cseresznyevirágzás. Ilyenkor újjászületik a természet, és az emberek országszerte a csodájára járnak a ragyogó színeket öltő természetnek. A Miskolci Ginfesten már az itallap is a cseresznyevirágzás élénk rózsaszín árnyalatait ölti, és a japán párlatokból készített gin tonicok kóstolásakor is felemelő élményben részesülhet az ember. Az Etsu Ginben a japán bors, a tealevél és a yuzu energikus frissessége gondoskodik a japán stílusú gin újszerűségéről, míg a Roku Gin már konkrétan a cseresznyevirágzásra koncentrál! Ott kavarog benne a cseresznyevirág, a cseresznyelevél, a sakura virág és a sansho bors is, a keleti ízlésvilág sokszínű zamatával.

Uborka és bolgár rózsasziromolaj a gin-tonikban

A piacon számtalan gint ízlelhet az ember. Többségükben közös elem a borókás, kissé fenyős frissítő ízhullám, a műfaj már-már kötelező eleme. Ezen az alapvetésen csavart egy embereset az említett ital. Ginmesterei ugyanis kieszelték, hogy egy kis uborkával és bolgár rózsaszirmokból kipréselt olajjal adnak új lendületet, egy teljesen más zamatösvényt a gin-tonikoknak és a koktéloknak, amiben bevetik ezt a nedűt.

Az uborka annyira összeforrt ezzel ginnel, hogy a tapolcai sétányon is ezzel a frissítő uborkás szelettel díszítik ezt a fajta gin-tonikot.

és persze sok minden mást is találnak az érdeklődők, a program még vasárnap is várja az arra sétálókat.