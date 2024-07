Ezúttal Pereces történetéből állítottam össze egy érdekes, tartalmas összegzést. Talán sokan nem is tudják, hogy mikor és miért jött létre ez a településrész.

Pereces címere

Pereces címerében a három gyűrű utal a település nevére, ugyanis ez az a forma, amelyik legjobban emlékeztet a perecre, egyben a Diósgyőrhöz való kötődést is szimbolizálja. A kalapács és az ék a bányászatra utal, a címer színösszeállítása pedig szintén a bányászmúltat hivatott ábrázolni.

Tölgyfaág és olajág öleli körbe a címert. A tölgyfaág a fizikai értékeket, az olajág a szellemi értékeket képviseli, ez a két szimbólum visszatérő Miskolc résztelepüléseinek címerében.

A kezdetek

Egy évszázad alatt – amíg működött a bánya – közel 14 millió tonna szenet termeltek ki a föld alól. 1871-ben Tiszolcról 31 vendégmunkás érkezett, ők voltak az akkori szóval élve a „fészekrakók”. 1872–1873-ban állami segély érkezett lakásépítésre, az új lakók nagy-nagy örömére. 1875-ben újabb 59 lakás épült, 1884-ben pedig megnyílt a Főakna, majd ezt elnevezték később Baross-aknának. 1901-től itt alkalmaztak először az országban föld alatti szállításhoz villamosmozdonyokat.

Az 1910-es népszámlálási adatok szerint 2319 fő lakott a településen, ebből magyar anyanyelvű 1367 fő, tót 691 fő, német 173 fő, román 72 fő, lengyel és cseh 19 fő. Azonban nem fizették meg a bányászokat rendesen, és a lakhatási körülményeik sem voltak az igaziak – a sok házépítés ellenére –, ezért sokan kivándoroltak közülük az Egyesült Államokba a tízes évekhez közeledve.

A világ harmadik leghosszabb alagútja Perecesen

1868. február 5-én, amikor Lónyay Menyhért pénzügyminiszter parancsot adott a Pereces-bányatelep alapítására, akkor egy alagút kialakítása is szerepelt a tervekben, melyet 1870-re meg is építettek. No nem a ma használatos tágas, kényelmesen széles alagútra kell gondolni, hanem egy szűkös járatra.

A Granzenstein-alagút 2334 méteres hosszúságával a világon a harmadik leghosszabb alagútja volt a maga korában. Óriási mérnöki bravúr ez kérem egy kis banyásztelepülés(rész)en a „boldog békeidők” elején a monarchiában. Sajnos manapság nem csodálhatjuk ezt az alagutat – pedig ipartörténeti látványosság is lehetne –, a járatot eltömedékelték, valószínűleg életveszélyes lehet a megmaradt szakaszok nagy része.